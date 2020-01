Emilia Romagna, scossa di 3.4 tra Ravenna e Forlì-Cesena: «Sentito dalla popolazione»

Terremoto in Emilia Romagna, scossa di 3.4 tra Ravenna e Forlì-Cesena. La scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Ingv tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, in Emilia Romagna, ed avvertita dalla popolazione. L'epicentro è tra i comuni di Cervia, Alfonsine e Russi, ad una profondità di 5 chilometri. Al momento, secondo quanto riferito dalle autorità locali al Dipartimento della Protezione Civile, non si segnalano danni né richieste d'intervento.

Terremoto nel Gargano, magnitudo 3.6, epicentro a Carpino: paura ma nessun danno

Sfollati del sisma: il Governo stanzia altri 345 milioni





Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA