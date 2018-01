Terremoto, due scosse alle Eolie a distanza di pochi minuti

#terremoto ML 2.5 ore 08:17 IT del 02-01-2018 a Tirreno Meridionale (MARE) Prof=131Km https://t.co/LnJDXA6xCJ — INGVterremoti (@INGVterremoti) 2 gennaio 2018

#terremoto ML 3.5 ore 12:07 IT del 02-01-2018 a Isole Eolie (Messina) Prof=9Km https://t.co/lAFdaFMMNe — INGVterremoti (@INGVterremoti) 2 gennaio 2018

#terremoto ML 3.0 ore 12:24 IT del 02-01-2018 a Isole Eolie (Messina) Prof=7Km https://t.co/yl0aw0jtNu — INGVterremoti (@INGVterremoti) 2 gennaio 2018

Martedì 2 Gennaio 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:44

Duein meno di venti minuti, di magnitudo non strumentale e ipocentro a bassa profondità. L'attività sismica nel Tirreno meridionale e al largo dell'arcipelago dellecontinua come di consueto, ma i due terremoti registrati poco dopo mezzogiorno a nord di Alicudi hanno avuto origine a profondità decisamente diverse da quelle dei tanti sismi registrati in mare.Come riporta l'Ingv, nei pressi delle isole Eolie già questa mattina, alle 8.17, era stata registrata una scossa strumentale, di magnitudo 2.5, epicentro a una quarantina di km da Messina e ipocentro ad una profondità di 131 km, quindi non abbastanza per essere avvertito dalla popolazione.Alle 12.07, però, i sismografi hanno registrato uned ipocentro a 9 km di profondità. Meno di venti minuti dopo, alle 12.24, è stata registrata, nella medesima zona, unae ipocentro a 7 km di profondità.