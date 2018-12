Giovedì 13 Dicembre 2018, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 09:08

Trema la terra in Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo, a una profondità di soli 3,5 chilometri.Un'altra scossa, di magnitudo 2,7, si è registrata,, circa 30 minuti dopo sempre a Vangi, dove un terremoto di magnitudo 3 era già stato registrato anche ieri sera alle 21.50.Al momento non si segnalano danni.