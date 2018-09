Visso, l'esercito demolisce il Park Hotel

Lunedì 17 Settembre 2018, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Esercito concluderà oggi la demolizione del Park Hotel di Visso, rimasto in piedi nonostante le scosse del terremoto del 24 agosto 2016, permettendo la futura costruzione di un’area commerciale, che sarà realizzata sulle fondamenta del vecchio fabbricato.I genieri dell’Esercito - si legge in un comunicato - hanno iniziato le operazioni di demolizione il 30 agosto, producendo oltre 6.000 tonnellate di macerie. Quella di oggi è solo l’ultima delle circa 700 demolizioni che il Genio militare ha concluso a partire dall’8 agosto 2017; inoltre in più di un anno di attività, in supporto alle province del Centro – Italia colpite da calamità naturale, sono state conferite presso i siti di deposito temporaneo oltre 153.000 tonnellate di macerie.Per demolire il fabbricato di cinque piani, i militari del Genio hanno utilizzato i consueti escavatori a benna rovescia e autobotti per l’abbattimento delle polveri sottili. In demolizioni complesse come quella del Park Hotel sono impiegati operatori altamente specializzati e addestrati, che oltre ai normali corsi di aggiornamento e sulla sicurezza in cantiere, sono stati impiegati già in altri contesti operativi in Patria e all’estero.Attualmente gli ufficiali, sottufficiali, Graduati e militari di truppa del genio dell’Esercito, provenienti da tutte le unità del Comando Genio e dai Reggimenti Guastatori, sono impegnati quotidianamente presso i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Cittareale, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Campotosto e Cagnano Amiterno.L’Esercito è sempre presente nelle province del Centro – Italia fin dalle prime ore del 24 agosto e grazie alla dualità dei propri reparti del Genio, la Forza Armata dimostra di essere una risorsa indispensabile, in seguito ad eventi calamitosi, per il ripristino della viabilità, per l’urbanizzazione di aree da adibire a scuole o soluzioni abitative, e per il trasporto di macerie.