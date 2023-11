Terrorismo, 29enne tunisino a Ragusa rimpatriato dopo la segnalazione dell'intelligence

A quanto si apprende è stata una segnalazione dell'intelligence a portare al rintraccio di Aimen Ben Mohamed Ayachi, il 29enne tunisino rimpatriato dalla frontiera aerea di Palermo, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Ragusa.

Chi è

Ayachi era già stato segnalato nell'ottobre 2022 dal comparto intelligence quale salafita, ricercato in patria «per sospetta appartenenza ad una organizzazione terroristica».

L'individuazione

L'uomo è stato quindi individuato nel pomeriggio del 28 ottobre scorso a Vittoria (Ragusa), dove soggiornava irregolarmente, e portato nel Cpr di Caltanissetta per poi essere rimpatriato con volo charter diretto a Tabarka (Tunisia). Salgono così a 716 le espulsioni-allontanamenti eseguite dal 2015 ad oggi (160 emessi dal Ministro dell'Interno, 418 dal Prefetto, 111 dall'Autorità Giudiziaria, 5 per riammissione «procedura Dublino», 2 in base agli accordi di riammissione Ue, oltre a 20 respingimenti): 58 nel 2023; 79 nel 2022; 59 nel 2021 e nel 2020; 98 nel 2019; 126 nel 2018; 105 nel 2017, 66 nel 2016 e ancora 66 nel 2015.