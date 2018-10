Tifoso della Lazio morto dopo la partita a Parma: Carlo aveva 53 anni. «Si è accasciato dopo il fischio finale»

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Valloni e si uniscono al dolore della famiglia



✍️ https://t.co/Ddm7uYuOtY pic.twitter.com/uNgTTx1WJ7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 21 ottobre 2018

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 53 anni,, tifoso della Lazio, è mortoche ha visto i biancocelesti vincere 2-0 in casa dei ducali. Il 53enne si trovava in viale Solferino, all’altezza del Seminario minore, quando si èmentre andava a recuperare la sua auto alla fine della gara, scrive ParmaToday., pochi minuti dopo il fischio finale: alcuni passanti hanno notato il corpo esanime dell’uomo e hanno chiamato i soccorsi. Secondo quanto si apprende a causare la morte del 53enne sarebbe stato un malore: la Polizia, con l’ausilio della Scientifica, è intervenuta sul posto e il corpo è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertare le cause del decesso.Tramite il sito e i profili social ufficiali, laha fatto arrivare il cordoglio alla famiglia del tifoso scomparso: «La SS Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Valloni e si uniscono al dolore della famiglia», si legge nella nota del club di Claudio Lotito.