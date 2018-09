Si apre il loculo nella cappella di famiglia per tumulare il feretro di un familiare e si trova il posto “occupato” dalla bara di un defunto sconosciuto. La vicenda è accaduta nei primi giorni della settimana nel camposanto di Taglio di Po centro, in provincia di Rovigo, e la notizia, riportata oggi dal Gazzettino e che ha davvero del sorprendente, si è diffusa in un battibaleno.



Il comune di Taglio di Po, riporta sempre il Gazzettino, gestore del cimitero, si sta muovendo con estrema difficoltà - vista anche la delicatezza della situazione - con accertamenti a 360 gradi per fare chiarezza sul fatto e soprattutto per capire di chi è la salma che stava nel loculo della famiglia che ha scoperto l'incredibile vicenda.

Domenica 23 Settembre 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 12:09

