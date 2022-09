Mancano un paio di giorni ai funerali della Regina Elisabetta ed è stato reso noto il percorso dell'ultimo viaggio della sovrana, che lascerà Westminster Hall per arrivare fino a Windsor, dove alla St George's Chapel, si svolgerà la cerimonia finale. Il feretro verrà portato in processione attraverso Londra fino a Wellington Arch. Attese centinaia di migliaia di persone per un evento che si candida a essere quello più seguito di tutti i tempi in tv.

Beckham 12 ore in fila per l'ultimo saluto a Elisabetta: «Arrivato alle 2 di notte, pensavo di trovare meno persone»

Code chilometriche, attesi milioni di persone

Intanto proseguono le code per rendere omaggio ad Elisabetta II a Westminster Hall. La fila, chilometrica da giorni, è chiusa dalle 9 fino a mezzogiorno di oggi ora locale (dalle 10 alle 13 in Italia) e la capacità è limitata. Lo comunicano le autorità locali, chiedendo quindi alle molte persone ancora intenzionate a portare il proprio omaggio al feretro della regina di «non cercare di arrivare in anticipo». Al momento la coda è aperta soltanto per le persone con esigenze di accessibilità, si precisa. Simili 'stop' temporanei erano stati decisi anche nella giornata di ieri, per consentire di gestire il flusso continuo. L'attesa in fila anche questa mattina è calcolata fino a 24 ore.

La veglia dei nipoti

Un esodo senza precedenti si attende in queste ore verso Londra per il weekend che rappresenta l'ultima opportunità per portare il proprio omaggio alla sovrana. Nella serata di oggi i suoi nipoti -come i figli ieri- parteciperanno ad una veglia attorno al feretro: una cerimonia di 15 minuti, durante la quale William si fermerà in raccoglimento davanti al feretro, Harry lo veglierà dal retro. I fratelli, «su richiesta del re» ha precisato Buckingham Palace, indosseranno entrambi l'uniforme militare. Con loro le figlie del principe Andrea, Beatrice e Eugenia, quindi Zara Tindall, Peter Philips, Lady Louise, il visconte Severn.