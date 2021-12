Totò Di Natale, notte di paura: l'ex attaccante rapinato da una banda (con pistola) nella sua villa a Empoli

Notte di paura per Totò Di Natale. È stato rapinato giovedì sera presso la sua abitazione di Empoli (Firenze) l'ex calciatore - uno dei più efficaci attaccanti nella storia della serie A - e attuale allenatore Antonio detto Totò Di Natale. Secondo quanto si apprende dalla polizia, contro di lui avrebbe agito un gruppetto di almeno cinque persone, che lo avrebbe aspettato e bloccato fuori dalla sua villa nei dintorni di Empoli.

Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che Di Natale aveva al polso e del valore stimato di circa 30.000 euro. Quando c'è stato l'agguato sarebbero stati presenti familiari di Di Natale, ma è da chiarire se fossero dentro l'abitazione o all'esterno. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Indagini in pieno corso della polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti.