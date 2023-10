Turisti accoltellati a Venezia dopo un apprezzamento a una ragazza, uno è in terapia intensiva. Caccia a due uomini dell'Est

Un apprezzamento di troppo a una donna in compagnia di due uomini ha fatto scattare la furia degli accompagnatori, che si sono scagliati armati di coltello contro due turisti australiani: una delle due vittime è ora in terapia intensiva dopo aver subito un intervento. È accaduto la notte scorsa a Venezia, sul Ponte dell'Accademia. La polizia è ora al lavoro per rintracciare i due aggressori, probabilmente originari dell'Est Europa.

Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe avvenuto, quando una comitiva di australiani ha incrociato sul Ponte dell'Accademia i due uomini in compagnia di una donna.