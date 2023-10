19enne accoltella al collo la madre e deruba due persone per strada

Un giovane di 19 anni ha accoltellato al collo la madre di 52 anni a Sacavém, Portogallo, nelle prime di questo lunedì. L'allarme è stato dato intorno all'1,30.

Da quanto accertato e riportato da CM, l'individuo ha picchiato la madre in casa dopo una lite. I vicini hanno sentito delle urla e quando hanno cercato di capire cosa stesse succedendo, hanno trovato la donna praticamente nuda in strada. La vittima, sanguinante, era scesa in strada per chiedere aiuto.

Un uomo che in quel momento passava da quelle parti ha chiesto al giovane cosa fosse successo e se avesse bisogno di aiuto.

Inizialmente aveva chiesto di chiamare il 112, ma poi, armato di coltello, lo ha minacciato e gli ha rubato due cellulari. Pochi minuti dopo, si è avvicinato a un'altra persona e ha derubato anche il secondo passante.

La madre del giovane è stata trasportata all'ospedale Santa Maria, a Lisbona. Un membro della famiglia ha detto al CM che non è in pericolo di vita.

La PSP ha intercettato e arrestato il ragazzo.