Uccide la moglie a coltellate in casa, fermato dai carabinieri. La vittima, Maria Amatuzzo, aveva 29 anni

Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Al momento non si conosce il movente dell'omicido.

Uccide la moglie nel Trapanese

Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Cassiopea nella borgata marinara di Marinella di Selinunte. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato.