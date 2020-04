di Adolfo Scotto di Luzio

A Napoli lo chiamano il panaro. A Milano è diventata la «cesta sospesa». È tornato di gran moda in questi giorni drammatici. L’intento è lo stesso, raggiungere chi non ha mezzi e portargli quello che non può permettersi, il cibo e altri generi di prima necessità. Dal Sud al Nord, nelle settimane del Coronavirus, gli italiani si trovano così a fare esperienza di un principio che in tempi...