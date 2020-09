Roma, ucciso a 43 anni con una coltellata in zona Marconi: fermati due uomini

Questa notte, poco prima delle 2, in via Borghesano Lucchese 14, un uomo romano di 43 anni è morto dopo essere stato ferito da una coltellata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati da alcuni residenti che avevano udito il trambusto. Inutili i soccorsi per l’uomo riverso a terra in strada.

Nell’immediatezza, le ricerche dei Carabinieri condotte dal Nucleo Radiomobile di Roma, dal Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e della Stazione Porta Portese hanno consentito di fermare due persone, si tratta di due uomini, che stanno ora ascoltando in caserma e la cui posizione è al vaglio; uno dei due è stato fermato a bordo di un’auto in via Pacinotti, incrocio con piazzale della Radio. Indagini a cura del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, i rilievi sul luogo del delitto e sull’auto sono a cura della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci.

