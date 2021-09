Rimini, si uccise per debiti: usuraio condannato a 4 anni e 8 mesi

Aveva problemi economici e aveva deciso di rivolgersi a un usuraio che gli aveva prestato 5mila euro, con un tasso che, in breve tempo, aveva quadruplicato il suo debito. Sopraffatto dalla situazione si era suicidato, gettandosi sotto un treno. Tre anni dopo, il tribunale di Rimini ha condannato l'usuraio a quattro anni e otto mesi di reclusione per usura, estorsione, lesioni personali aggravate e morte come conseguenza dei reati di usura ed estorsione.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Camorra scatenata a Torre Annunziata: vertice dal Prefetto, ecco il... IL FENOMENO Usura, a Napoli prestiti da cravattari a chi è rimasto senza... IL CASO «Le case messe all'asta nelle mani dei camorristi»

Giro di usura, alle vittime portavano via la casa condannata coppia ternana

Come ricostruiscono i media locali, i fatti risalgono al 2018 quando un uomo di 40 anni, riminese, si era trovato in cattive acque dal punto di vista economico e si era rivolto all'usuraio, un 30enne, che attualmente si trova in carcere a Napoli per altri reati. La procura di Rimini ha ricostruito tutte le violenze che l'uomo ha subito: minacce a lui e ai suoi familiari, aggressioni fisiche, centinaia di messaggi e telefonate, 58 solo nel giorno in cui ha deciso di togliersi la vita.

Usuraio diventa vittima di altri strozzini, tre arresti dopo la denuncia di un commerciante di Cassino