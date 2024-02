"Casa Sanremo", la pizza è made in Portici all’Arena del gusto

Il porticese Pasquale Damiano è il pizzaiolo ufficiale, quest’anno, dell’Arena del Gusto a Casa Sanremo. Una laurea in economia aziendale appesa al chiodo (oltre ad un Master in management) e una grande passione per la pizza lo hanno portato alla scelta di lavorare in questo settore, che poi è anche quello familiare.

Pur rimanendo legato alla tradizione e alle antiche regole, Pasquale strizza l’occhio ai gusti di oggi e all’innovazione.

Così, partendo dagli insegnamenti familiari che già quarant’anni fa prevedevano un complesso impasto realizzato con la cosiddetta “mamma d’’o mpasto” tra lievito madre e pasta di riporto, il trentenne, oggi, nella sua pizzeria “I Damiano Pizza Concept” riesce a proporre una pizza che per la sua raffinatezza addirittura, come lui stesso afferma, “procura dipendenza”.

Grazie alla sua “Margherita” ha conquistato anche il titolo di campione del mondo al “Campionato Mondiale Pizza Doc” di Paestum senza dimenticare il suo impegno nel sociale.