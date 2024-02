Luigi D’Auria presenta «Fragorita» pizza e dessert nello stesso piatto

«A Sorbillo piace l’ananas e a me le fragoline». Con questa frase sul proprio profilo social, il maestro pizzaiolo Luigi D’Auria, titolare di mondo pizza Vomero in via Netti, lancia la sua nuova specialità: «Fragorita», una pizza metà margherita e metà dolce con fragole e crema pasticcera, per accontentare i palati più esigenti.

Il nome «Fragorita» deriva proprio da fragole e margherita.

Primo tra tutti a ideare e realizzare la fragorita, Luigi D’Auria la serve in un unico piatto con l’accortezza di separare leggermente le due metà all’uscita dal forno.

Lo spunto è arrivato dalla pizza che Luigi D’Auria presentò nel 1998 e che gli fece vincere, a soli 22 anni, il premio miglior pizza regione Campania rilasciato da Fipe Confcommercio. Si trattava di una pizza metà ripieno e metà margherita.