Ancora disagi per gli automobilisti in transito sulla Cilentana. Ieri mattina all’altezza di Roccagloriosa è stata chiusa un’altra corsia in direzione nord. Si viaggia quindi solo sulla corsia sud dove è stato predisposto il senso unico alternato gestito da semaforo. L’ulteriore chiusura si è resa necessaria a seguito di un sopralluogo di Anas che ha riscontrato un peggioramento del cedimento del piano viabile. Una anomalia evidenziata qualche giorno fa e che aveva determinato la chiusura della corsia di arrampicamento utilizzata dai mezzi pesanti che viaggiano in direzione Vallo della Lucania Salerno. Sul tratto era stato disposto il doppio senso di circolazione sulle due corsie rimaste aperte con il limite massimo di velocità di 30 km orari. Ieri mattina invece è arrivata la chiusura anche della seconda corsia.

Gliche viaggiano in direzione nord troveranno all’altezza diil senso unico gestito da impianto semaforico e poco più avanti dovranno imboccare il percorso alternativo dovuto alla chiusura del tratto daper l’anomalia riscontrata sul. Dal 27 dicembre gli automobilisti percorrono la vecchia statale 18 per proseguire il viaggio. Proprio sul percorso alternativo negli ultimi giorni sono stati eseguitiper rendere lapiù. La Provincia ha attivato unache è intervenuta durante la notte a seguito dell’abbassamento delle temperature. Mezzi specializzati e operai hanno attraversato la statale 18 da Vallo a Montano Antilia per spargere sale e limitare i disagi agli automobilisti a seguito delle forti gelate delle ultime ore. La scorsa settimana hanno preso il via i lavori sul, interessato da

Sul cantiere si sta procedendo per permettere l’attivazione graduale delle diverse fasi delle lavorazioni. Il cronoprogramma prevede il ripristino del viadotto e quindi l’ultimazione dei lavori entro le festività pasquali condizioni meteo permettendo. Gli interventi interesseranno il pulvino della pila 5 mediante l’installazione di ponteggi sospesi, anche in considerazione dell’allocazione geografica dell’opera ad oltre 50 metri dal piano campagna, eseguendo un intervento puntuale e localizzato in corrispondenza della lesione riscontrata. Si tratta di un intervento complesso, che necessita, per la maggior parte delle attività, di condizioni meteo favorevoli, oltre che di costanti verifiche tecniche in corso d’opera.

Gli automobilisti e l’intera comunità cilentana sperano in una rapida ripresa della circolazione.