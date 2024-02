Eleonora Giorgi e il tumore, al compleanno del nipotino nonostante la chemio: «Debolezza e febbre, ho avuto un po’ paura». Come sta

Eleonora Giorgi, nonostante si stia sottoponendo ad alcuni cicli di chemioterapia, non si sarebbe persa per nulla al mondo la festa di compleanno del nipotno Gabry.

Il figlio Paolo Ciavarro e la compagna Clizia Incorvaia hanno organizzato per i due anni del loro bambino una festa a tema Re Leone a cui l'attrice si è lasciata fotografare accanto al pupazzo del personaggio del noto film Disney.

Negli scatti Eleonora Giorgi si mostra sorridente e serena, nonostante il tumore al pancreas che l'ha colpita. Negli ultimi giorni l'attrice è tornata ad aggiornare i suoi follower sui social in merito alle sue condizioni di salute: «Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio.

Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura», ha raccontato.

Poi aggiunge: «Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori».

L'attrice ha ammesso che farà di tutto per essere in perfetta forma per partecipare al matrimonio del figlio, che si terrà il prossimo 11 ottobre.