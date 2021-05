Vaccini, italiani immunizzati quasi il 20% della popolazione: sono 11,6 milioni

Sono 11,6 milioni gli italiani vaccinati per un totale di circa 33,7 milioni di somministrazioni totali. Sono questi i dati che mergono dal report della struttura di Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Si avvia dunque a toccare il traguardo del 20% della popolazione (sono il 19,57%) la quota degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale. Ecco i numeri: 11.596.495 gli immuni e 33.770.194 le somministrazioni complessive.

Tra gli over 80 gli immunizzati sono 3.705.479, pari all'82% della fascia di popolazione di quell'età. Nell'intervallo 70-79 anni hanno completato il ciclo vaccinale 1.992.448 persone (pari al 33,4% del totale). La quota degli immunizzati cala ancora tra i 60-69 anni: sono 1.949.843 (26,2%). Tra i 50 ed i 59 anni sono 1.665.452 (17,6%) e tra i 40 e 49 1.048.404 (12%)