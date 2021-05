Valanga sul Monte Bianco, morti i due freerider italiani Canavari e Letey: avevano 32 e 49 anni

Sono Alfredo Canavari, 49 anni e Alessandro Letey, 32 anni, i due sciatori morti ieri sul versante francese del Monte Bianco. I due erano tra i più conosciuti freerider della Alpi, protagonisti nel passato di discese mai tentate in precedenza, tra cui quelle dalle pareti Nord della Grivola e della Becca di Nona. L'incidente mortale di ieri è avvenuto durante una discesa fuori pista nel canale che porta al colle dell’Aiguille Verte, dove una valanga si è staccata dalle pareti della montagna travolgendoli. I loro corpi sono stati recuperati dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, dopo ore di ricerche. La notizia suscita incredulità nel mondo dello sci estremo valdostano, in cui i due erano molto noti. La montagna che ha strappato la vita ai due freerider era la loro grande passione, immortalata sui loro social personali nel corso di tutte le ardue imprese.

La valanga che ha strappato alla vita i due freerider è stata la terza a fare vittime in due giorni, sul versante francese del Monte Bianco e sale quattro il numero dei morti. Sin da mercoledì il Pghm aveva lanciato l’allarme, mettendo l’accento sugli accumuli nevosi importanti e sul forte vento in quota.

«Amici sciatori e alpinisti, Ieri e oggi il PG è intervenuto tre volte sulle valanghe il cui bilancio non viene richiamato. 4 alpinisti e sciatori deceduti», hanno scritto i gendarmi su Facebook dopo la missione al col de la Verte. «Gli accumuli di neve molto grandi e un forte vento in quota hanno contribuito all'instabilità del manto nevoso. Ogni volta il meccanismo è lo stesso. I passaggi di sciatori / alpinisti provocano una valanga di placche. Per i prossimi giorni, consigliamo la massima cura» concludono nel post.