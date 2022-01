Varese, Paitoni autorizzato dal gip a vedere il figlio (nonostante fosse ai domiciliari per tentato omicidio)

Era stato il Gip ad autorizzare Davide Paitoni a vedere suo figlio, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un collega di lavoro il 26 novembre scorso. Lo ha confermato all'Ansa il presidente del Tribunale di Varese, Cesare Tacconi. Paitoni, 40 anni, il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone (Varese) e poi ha accoltellato la moglie.

Varese, Davide Paitoni era stato autorizzato dal Gip a vedere il figlio

Sono due le denunce per maltrattamenti presentate contro Paitoni dalla moglie, che si era trasferita a casa dei genitori a Gazzada Schianno (Varese). Gli stessi genitori lo avevano segnalato, tanto che in Procura a Varese sarebbe stato attivato il «codice rosso». All'uomo era stato però concesso di vedere suo figlio. A decretarlo è stato il Gip di Varese che ha convalidato la misura cautelare dei domiciliari, come richiesto dal pm. «L'ordinanza per i domiciliari - ha spiegato il presidente del Tribunale di Varese Cesare Tacconi - è stata firmata il 29 novembre, avvallando la misura richiesta dal magistrato che l'ha motivata con il pericolo di inquinamento probatorio, non con la pericolosità sociale, e il giudice non può aggravare la richiesta del pm».

Successivamente, ha proseguito il presidente del Tribunale, «l'avvocato difensore dell'indagato ha chiesto che gli fosse concesso di vedere il figlio e la moglie, dato che secondo ordinanza non avrebbe potuto avere contatti se non con i familiari conviventi, quindi il padre». Il 6 dicembre «il Gip ha autorizzato l'uomo a vedere il figlio». Relativamente alle denunce della donna e il codice rosso, Tacconi ha precisato «non vi sia in Tribunale alcuna pendenza a carico dell'uomo, quindi se le denunce ci sono, sono ancora in Procura». Poi ha concluso: «Ho svolto tutti gli accertamenti del caso, tra i due non vi era alcuna separazione formale in corso, se mi sarà richiesto formalmente presenterò una relazione».