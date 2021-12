Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne vicentino tornato dal Sudafrica. Positivi anche i familiari

Variante Omicron, primo caso in Veneto: si tratta di un vicentino tornato dal Sudafrica. La variante identificata per la prima volta in Sudafrica è stata sequenziata oggi - 3 dicembre - dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Dai primi riscontri, l'individuazione è avvenuta nel tampone di un vicentino, rientrato in Veneto proprio dopo un viaggio in Sudafrica.

È un 40enne e sta bene

La variante Omicron è stata sequenziata nel materiale genetico di un 40enne vicentino, che al momento non ha particolari problemi. Lo ha reso noto stasera il governatore Luca Zaia, a margine della presentazione del suo libro 'Ragioniamoci sopra'. Sono stati ora sottoposti ai tamponi anche i familiari dell'uomo, per verificarne l'eventuale positività.

Positivi anche i familiari

Sono risultati positivi al Covid anche la moglie e uno dei due figli dell'uomo sul quale per la prima volta in Veneto è stata trovata la variante Omicron del virus. Sono risultati positivi al tampone e paucisintomatici, ma per loro la sequenziazione è ancora in corso. La scoperta si deve ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - IZS, uno dei centri di referenza nazionale per le sequenziazioni.

Il paziente, che risulta vaccinato, era risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne aveva fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la variante Omicron al termine della sequenziazione.

«Siamo in massima allerta su tutto il fronte - sottolinea Zaia - e questa novità, non bella ma attesa, dimostra che la rete dei controlli, dei tamponi e delle sequenziazioni funziona efficacemente».

L'Ulss berica chiude alle visite ai degenti negli ospedali

Proprio oggi l'Ulss 8 Berica ha chiuso le visite ai degenti negli ospedali.