Vespa orientalis a Roma: il comune attiva il numero verde, decine di interventi. Ecco le zone più colpite

L'allerta Vespa Orientalis arriva in Campidoglio. A Roma si moltiplicano gli avvistamenti e le segnalazioni da parte di cittadini del calabrone asiatico, più aggressivo delle specie europee che non veniva avvistato nella capitale dagli anni 50. Per contrastare il fenomeno, l'amministrazione capitolina ha comunicato che i cittadini possono segnalare la presenza degli insetti al numero verde della protezione civile (800 854 854) attivando l'intervento sul posto di squadre specializzate.

Anche Ama ha garantito il proprio supporto, per i casi in cui sia necessario l’utilizzo di insetticidi e disinfestanti. Inoltre il Dipartimento Tutela Ambientale ha preso contatti con gli esperti di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per avviare una collaborazione nel monitoraggio e controllo del fenomeno, come ha fatto sapere Sabrina Alfonsi Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

Vespa orientalis a Roma, colpite zone centrali

Fino ad ora, la maggior parte delle presenze segnalate hanno riguardato per ora il primo e secondo municipio ma anche Monteverde, Prati e Villa Pamphilj. Tra gli interventi più recenti quelli eseguiti il 25 e il 26 agosto scorsi, con sopralluoghi a Colle Oppio, a Piazza Nicoloso da Recco, Via Giovanni Miani, Via Ambrogio Contarini, Via Costanzo Beltrami, Via Giovanni Battista Belzoni. In tutte le aree sono stati individuati esemplari di vespa orientalis ma non sono stati rinvenuti nidi.

Andrea Lunerti, Nidi anche di grandi dimensioni

Dell'emergenza si è occupato anche Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista che aveva per primo segnalato la presenza di questa specie in città. Nella sua pagina facebook ha condiviso i video di diversi interventi in case private in cui si vede la rimozione di nidi anche di grandi dimensioni. Lunerti ha messo a disposizione un numero a cui chiamare per chiedere intervento ma specifica che può intervenire solo in luoghi privati e non in aree pubbliche.