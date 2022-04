Vladimir Solovyev, sostenitore storico di Putin: incendiata all'alba la villa del presentatore russo sul lago di Como

Incendio alla villa del presentatore russo Vladimir Solovyev, sostenitore di Putin, a Menaggio sul Lago di Como, già sequestrata dal governo italiano nell'ambito delle sanzioni economiche agli oligarchi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto doloso. Per appiccare il fuoco sarebbero stati utilizzati penumatici.

Or as Vladimir Solovyev, one of Russia’s popular propagandists, shouted in the video: “Any negotiations with the Nazis – until your boots are on their neck – shows weakness!” The example captures many things. Let’s unpack this a bit. https://t.co/X35TOLJw6f

— Yevgeniy Golovchenko (@Golovchenko_Yev) April 6, 2022