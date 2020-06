Vittime di violenza maltrattate nella casa famiglia. La direttrice le minacciava: «Vi porto via i figli»

E’ con soddisfazione che diamo notizia di una sentenza (di primo grado) che condanna la responsabile di una casa famiglia del Lazio per i reati di maltrattamento ai danni di donne e minori ospiti presso la struttura che gestiva

.

Una condanna arrivata al termine di un processo, seguito dalle avvocate di Be Free a difesa delle vittime, possibile grazie al coraggio delle donne ospitate, al ruolo strategico giocato da una assistente sociale, alla sensibilità della giudice e al lavoro della Procura e della squadra mobile di Roma, a cui va tutto il nostro plauso. Be Free, per la propria mission, conosce molto bene queste realtà, che spesso si trovano a supplire al ruolo dei centri antiviolenza sempre in carenza di posti, ospitando donne e figli vittime di uomini violenti, senza che il personale sia davvero specializzato sul tema

.

Questa bruttissima storia nasce il 30 marzo 2018 – spiega a Fanpage.it l'avvocata Carla Quinto, che ha rappresentato le donne nella causa contro la responsabile della casa famiglia – Un'assistente sociale ha parlato con una donna ospite della struttura e ha saputo dei maltrattamenti. È stata l'unica che ha avuto il coraggio di indagare, che ha convocato le operatrici e le psicologhe della casa famiglia per capire cosa stesse accadendo. Quando la prima donna ha denunciato – continua Quinto – Il castello di carte è caduto e tutte hanno confermato i maltrattamenti. Si tratta di donne che provenivano da situazioni familiari di violenza da parte del proprio compagno, sono arrivate nella casa famiglia e si sono trovate in un lager – continua l'avvocata – Il problema di queste strutture è che, a differenza dei centri antiviolenza che funzionano con i bandi pubblici, i controlli da parte del Tribunale dei minorenni e dei servizi sociali non ci sono quasi mai. Nei casi dove abbiamo visto episodi di minori abusati, non si è mai verificato cosa si faceva nelle strutture

.

», si legge sulla pagina Facebook di Befree