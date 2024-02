Violenta per otto anni la figlia minorenne della ex convivente: arrestato 58enne

Un uomo di 58 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri di Cologno Monzese (Milano), con l'accusa di violenza sessuale aggravata e reiterata nei confronti della figlia minorenne della ex convivente.

L'arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, è scaturita da un'indagine dei militari sulla denuncia arrivata dalla famiglia della ragazzina. A quanto emerso le violenze sarebbero durate dal 2012 al 2020, quando l'uomo viveva con la bimba e la madre in provincia di Milano.