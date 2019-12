Vercelli, violenze sessuali di gruppo sui bambini: sequestrata casa famiglia, 5 operatori indagati

Violenze sessuali di gruppo in una casa famiglia a Caresana, in provincia di Vercelli: si tratta di una operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura. La polizia sta eseguendo in queste ore il sequestro della casa famiglia, oltre che la misura del divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico di cinque educatori della comunità per le condotte omissive in relazione alle presunte violenze.

