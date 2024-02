Vittorio Emanuele di Savoia, morto a 86 anni il figlio dell'ultimo re d'Italia. L'annuncio della famiglia: «Se ne è andato serenamente»

È morto Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Il decesso a Ginevra. L'annuncio in una nota della "Real Casa di Savoia": «Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile».

La moglie e il figlio

Dopo il referendum del 1946 che vide la vittoria della Repubblica, Vittorio Emanuele ha vissuto in esilio fino al 15 marzo 2003, quando fu cancellata la XIII disposizione che vietava il rientro dei discendenti maschi in Italia.

I guai giudiziari

Vittorio Emanuele di Savoia fu indagato, e poi prosciolto, per la morte di Dirk Hamer, ragazzo tedesco ucciso in una sparatoria nel 1978 sull’isola di Cavallo, in Corsica. Il caso è stato al centro di un’aspra e lunga battaglia legale tra i Savoia e la famiglia Hamer, in particolare la sorella Birgit. Savoia, intercettato mentre si trovava in carcere a Potenza (dov’è stato rinchiuso per 7 giorni per l’inchiesta Vallettopoli dalla quale è stato poi prosciolto), rese una confessione sulla vicenda