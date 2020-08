Dj morta, scavi in un prato per trovare il piccolo Gioele: «I suoi vestiti potrebbero essere lì»

Salgono a 14 i giorni consecutivi di ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita l'8 agosto. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato «alla ricerca di indumenti» del piccolo Gioele. Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della deejay di 43 anni. Gli inquirenti stanno visionando tutti i video registrati dai droni in questi giorni. Gli investigatori sono alla ricerca di ogni piccolo particolare alla ricerca del piccolo.

In azione anche i militari dello squadrone carabinieri Cacciatori Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti. In questa occasione mentre guardia di finanza, polizia, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati a cercare con speciali cani il bambino, i militari dell'Arma stanno ispezionando anche casolari abbandonati. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un vertice in Prefettura sulle ricerche.



