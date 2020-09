Willy Monteiro, la prima chiamata al 112: «Correte, c'è un ragazzo che è stato menato»

Willy Monteiro, ecco la prima chiamata al 112 dopo il violento pestaggio a Colleferro (Roma): «Qui di fronte al ‘Duedipicche’ c’è un ragazzo che è stato menato. Per favore, potete venire?». La chiamata, pubblicata in esclusiva da Adnkronos è stata effettuata alle 3,25 della notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2020. Si tratta della prima di 9 chiamte arrivate al 112 per chiedere i soccorsi mentre Willy Monteiro Duarte è a terra, picchiato dal branco e in preda alle convulsioni. La prima chiamata è stata effettuata da un ragazzo in forte stato di agitazione.

I soccorsi

In pochi secondi l'operatore del 112 ha localizzato il luogo dove è stato richiesto l'intervendo di un'ambulanza e della pattuglia delle forze dell’ordine. Per Willy Monteiro, purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione risulteranno vani.

«Correte, è urgente»

Qui di fronte al 'Duedipicche' c'è un ragazzo che è stato menato. Per favore, potete venire?. Per favore veloci, è urgente - chiede il ragazzo, agitatissimo, durante la telefonata -. Senta, le serve anche un'ambulanza? - chiede l'operatrice del 112. Sì, subito, subito, per favore è stato menato. C'è la caserma qui dietro

. L'operatore ha risposto immediatamente e ha localizzato l'evento, attivando in circa 47 secondi, l'intervento di ambulanza e forze dell'ordine.

», aggiunge il ragazzo

