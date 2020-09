Willy Monteiro, l'ira degli amici: «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere»

«Barbarie pura» quella che ha portato a massacrare a morte il giovane Willy Monteiro da parte di un gruppo di coetanei. Don Luciano, parroco di Colleferro, parlando con l'agenzia Adnkronos dell'atroce pestaggio, va oltre la denuncia. Per cercare di capire il perché di tanta «follia». «Dietro questi ragazzi c'è il vuoto, un vuoto di valori, di famiglie scardinate, latitanti. Oggi sono i social a educare... Ma anche la Chiesa - ammette il sacerdote che ieri sera ha incontrato i famigliari di Willy insieme al sindaco - non riesce più ad incidere, a fare quello che faceva prima. Davanti abbiamo un muro: il muro dei facili guadagni, di una economia che rischia di prevalere sull'uomo, dei social, della droga». Il parroco di Colleferro parla avendo negli occhi il teatro del pestaggio: «In quel boschetto, dopo la mezzanotte, inizia la 'vità: droga e prostituzione. Ci si prostituisce per 10/15 euro per potere comprare droga. Quel parchetto è un tappeto di preservativi la mattina. Ho pure suggerito alle forze dell'ordine di mandare uomini in borghese ma ho l'impressione che si lasci correre. Che ci si sia arresi»

Il parroco di Colleferro racconta anche quello che vede a due passi dalla sua parrocchia, nei locali attigui: «Tanti ragazzi arrivano alle 2 o alle 3 dopo la mezzanotte. Ma che fanno ancora in giro a bighellonare ? Non c'è poi neanche il minimo rispetto dei luoghi: bestemmiano pure il Padre eterno a due passi dalla parrocchia. E nemmeno noi, come Chiesa, riusciamo più a fare molto. Anche lo scoutismo ha chiuso perché mancavano i numeri. A 12 anni i ragazzini già non ne vogliono sapere». Don Luciano torna alla notte del pestaggio: «E dire che quel ragazzo, Willy, era lì per mettere pace dopo avere terminato la sua giornata di lavoro come aiuto cuoco. Colleferro non c'entra nemmeno molto visto che questi sono barbari di Artena. Siamo alla pura follia, ma la verità è che raccogliamo i frutti amari della mancanza di valori condivisi. Non solo non vale più il principio di amare il prossimo, si è smarrito il senso della ragione. In balia della 'culturà dei Superman, della forza, della violenza cieca e gratuita».