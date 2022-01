Willy Monteiro oggi avrebbe compiuto 23 anni: ricordo e commozione sui social. «Niente più feste per te»

Willy, il cuoco ventunenne di origini capoverdiane cresciuto a Paliano con la sua famiglia, barbaramente picchiato a morte dal branco a Colleferro, oggi avrebbe compiuto 23 anni. Tanta la commozione e l'affetto sui social.

Willy oggi avrebbe compiuto 23 anni

A distanza di quasi un anno e mezzo il caso di Willy Monteiro fa ancora discutere e il ricordo del giovane ucciso il 6 settembre 2020 rimane vivo sui social. Molti i messaggi di affetto per lui e gli auguri, per un 23esimo compleanno che non potrà mai festeggiare. «Oggi avresti compiuto 23 anni. Niente più feste per te. Ma quel sorriso è per sempre. Aspettando la giustizia», si legge. E poi ancora: «Buon Compleanno ovunque tu sia, sicuramente in un posto bellissimo dove meriti di essere. Ovunque tu sia so che proteggi la nostra Comunità. A noi manchi tanto e non ti dimenticheremo mai. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e tutto quello che ci hai insegnato».

In ricordo di Willy.



Avrebbe compiuto 23 anni oggi.

Ucciso perché non è rimasto indifferente. Ucciso perché aveva tentato di fermare il pestaggio di un'altra persona.



Willy ci hai dato una importante lezione di vita: non rimanere indifferenti né omertosi.



Auguri Willy ❤️ pic.twitter.com/K58gtsn4H7 — 𝐒𝐨𝐮𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 (@soumi_ds) January 20, 2022

Domani, venerdì 21 alle 10:30 la Regione Lazio sarà diretta sulle proprie pagine social per illustrare le azioni messe in campo per onorare la memoria di Willy Monteiro Duarte: il progetto di riqualificazione e valorizzazione del giardino Angelo Vassallo e l’Istituzione del Premio a lui dedicato.

Venerdì 21 alle 10:30 diretta sulla nostra pagina per illustrare le azioni messe in campo per onorare la memoria di Willy Monteiro Duarte: il progetto di riqualificazione e valorizzazione del giardino Angelo Vassallo e l’Istituzione del Premio a lui dedicato. pic.twitter.com/AUfI0a7P0G — Regione Lazio (@RegioneLazio) January 19, 2022

