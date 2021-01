Covid Veneto, Zaia: «Speriamo di tornare zona gialla, da lunedì riaprono le scuole»

«Se i dati restano così partiasmo con l'organizzazione e lunedì riapriamo le scuole». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Una rondine non fa primavera - ha aggiunto - ma adesso abbiamo un trend di 25 giorni. Resto convinto dagli scienziati che dovremo monitorare fortemente il tema scolastico, perché si aumenta un po' di più il rischio. Le modalità le definiremo nei prossimi giorni, con l'Ufficio scolastico, e tutto il tema dei trasporti». I vaccinati? «Quello che lo chiederanno avranno il passaparto sanitario».

«Speriamo di rientrare nella zona gialla da venerdì, il Veneto ha fatto i suoi sacrifici. Ma bisogna sempre - ha aggiunto - rimanere attenti. Io vedo in giro ancora tanti senza mascherina». «Tutti i modelli hanno bisogno di un tagliando», commentando l'iniziativa dei presidenti di centrodestra epr una revisione delle procedure di assegnazione delle zone. «Come Veneto - ha aggiunto - siamo stati vittime di questo, siamo stati in testa al numero di contagi quotidiano, abbiamo chiesto per tre mesi di contare tutti i tamponi. Dovrebbe pesare di più il tema dell'ospedalizzazione, dove darei più punteggio positivo. Il Veneto ha sempre avuto un Rt da zona gialla, ma ci siamo trovati quasi al collasso degli ospedali. Poi c'è stata la questione delle varianti».

