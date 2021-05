Zona gialla, Fedriga: «Sistema a colori superato, riaprire subito palestre e piscine»

Lo sconforto di chi precipita in zona rossa, l’euforia di chi torna in giallo. Da un anno l’Italia si muove a velocità differenti a seconda della diffusione del virus, ma ora che siamo a un passo dalla seconda estate di pandemia e soprattutto che la campagna vaccinale procede spedita, le Regioni chiedono al governo uno sforzo in più. Per andare oltre un sistema di catalogazione del rischio ormai obsoleto e che potrebbe compromettere la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati