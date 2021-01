Zona rossa arancione e gialla, da sabato 16 gennaio nuova mappa dei colori: l'elenco completo di Regioni e misure

Con il nuovo Dpcm arriva anche la nuova colorazione delle Regioni Italiane. Tre (compresa una provincia autonoma) sono quelle in rosso. Altre dodici (con 9 “new entry”) saranno arancioni. Altre cinque (più una provincia autonoma) quelle gialle. Mentre le nuove disposizioni del dpcm saranno operative da sabato 16 gennaio, la nuova mappa diventerà ufficiale da domenica 17.

Di seguito l'elenco completo dei colori delle regioni e le misure in vigore da domenica 17 gennaio.



Zona rossa

Lombardia

Sicilia

Provincia di Bolzano



Misure

Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Negozi chiusi, bar e ristoranti solo per asporto. Chiuse palestre e piscine.

Zona Arancione

Calabria

Emilia Romagna

Veneto

Abruzzo

Friuli-Venzia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Piemonte

Umbria

Valle d'Aosta

Puglia



Misure

Nelle regioni arancioni, ci si potrà muovere con libertà all'interno del proprio Comune ma non all'interno della propria regione, salvo motivazione valida tra le esigenze comprovate e autocertificazione al seguito. Negozi aperti, ma chiusi bar, ristoranti e pub, per i quali è sempre consentito asporto e consegna a domicilio. Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e chiusura di piscine, palestre, centri sportivi e anche cinema, musei e teatri.

Zona gialla

Sardegna

Basilicata

Toscana,

Provincia Autonoma di Trento

Molise

Campania

Misure

Nelle regioni in zona gialla si potrà tornare a circolare all'interno dei confini regionali con il limite del coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, sempre con possibilità di servizio d'asporto e consegne a domicilio. Negozi aperti, anche quelli non di beni essenziali. Chiuse attività culturali (teatri, musei, cinema) e quelle sportive (palestre e piscine).





Ultimo aggiornamento: 20:20

