Abusi sessuali dal prof di religione: risarcimento record da 27,5 milioni alle quattro giovani vittime

«È un risarcimento di grossa entità, indicativo sia della gravità dell'abuso che della pressione sotto cui si trova la Chiesa Cattolica in questo momento», ha detto Terry McKiernan, presidente dell'organizzazione BishopAccountability.org , che tiene il conto dei casi di abusi da parte del clero.

Risarcimento quasi da record negli Stati Uniti per quattro giovani vittime di abusi. Accade a Brooklyn, New York, dove le quattro vittime, abusate da un insegnante di religione, sono state risarcite dalla diocesi con ben 27 milioni e mezzo di dollari: una cifra enorme, uno dei più ingenti risarcimenti nella storia dello scandalo degli abusi della chiesa cattolica americana.A molestare ripetutamente i quattro ragazzi era stato, oggi 67 anni, un insegnante laico di religione presso la parrocchia St. Lucy's-St. Patrick a Clinton Hill, un quartiere di Brooklyn. I ragazzi, che oggi hanno tra i 19 e i 21 anni e hanno richiesto l'anonimato,, quando avevano tra gli otto e i 12 anni. Gli abusi avvenivano in chiesa, nell'appartamento di Serrano e in un doposcuola, hanno reso noto gli avvocati delle quattro vittime. Serrano, che veniva stipendiato dalla chiesa, è stato arrestato nel 2009. Nel 2011 si è dichiarato colpevole di molestie di primo grado e sta scontando una pena di 15 anni di prigione.L'accordo extragiudiziario è stato raggiunto due settimane dopo l'annuncio di un'inchiesta civile dell'Attorney general dello Stato di New York sulle molestie sessuali dei preti ed eventuali coperture.