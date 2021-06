Germania, accoltella passanti in strada: almeno 3 morti e 6 feriti. L'aggressore colpito ad una gamba e neutralizzato

Un violento e folle attacco è avvenuto questo pomeriggio a Wurzburg, città extracircondariale della Baviera, in Germania. Almeno 3 persone sono state uccise e 6 ferite nell'aggressione. Sui social sono apparse le prime immagini dell'attacco: i video postati riprendono il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello in pieno centro mentre alcune persone tentano di fermarlo.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021