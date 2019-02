Mercoledì 13 Febbraio 2019, 15:37

Un aereo della compagnia aerea Jet2, partito da Glasgow, Scozia, con destinazione Tenerife, Spagna, ha realizzato un atterraggio di emergenza a Manchester per mancanza di acqua a bordo.L'evento è stato segnalato dal portale AirHelp, che fornisce assistenza ai passeggeri in materia di risarcimento per inconvenienti di qualsiasi tipo relativi a tutte le compagnie aeree.Quando l'equipaggio si è reso conto della mancanza di acqua per preparare il caffè e il tè ai passeggeri ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza.«I passeggeri hanno dovuto abbandonare l'aereo e cambiare velivolo per raggiungere Tenerife», ha riferito la compagnia aerea sulla sua pagina.Secondo AirHelp, per questo atterraggio di emergenza, i passeggeri hanno il diritto di richiedere un risarcimento fino a 600 euro a persona.