Aereo in fiamme a Mosca: l'elenco dei sopravvissuti del volo SU1492 duffuso dall'Aeroflot

Lunedì 6 Maggio 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Aeroflot ha diffuso la lista dei passeggeri sopravvissuti all'incidente sul volo SU1492 da Mosca a Murmansk in cui hanno perso la vita 41 persone. Il numero telefonico di emergenza è 88007751717. Per i parenti dei passeggeri: +7-495-663-6394LEGGI ANCHE: Aereo di linea atterra in fiamme a Mosca: 41 morti e decine di feriti Video I sopravvissuti:1. Yury Alexandrovich Aksyonov2. Viktor Yuryevich Afanasyev3. Kirill Sergeyevich Babayev4. Sergey Alexandrovich Vetchinkin5. Vladimir Leonidovich Goncharov6. Tatyana Lenoidovna Grinberg7. Galina Ivanovna Gushchina8. Elena Petrovna Derkunskaya9. Vladimir Vasilyevich Yevmenkov10. Pyotr Viktorovich Yegorov11. Natalya Borisovna Yegorova12. Dmitry Valeryevich Zimnitsky13. Vasily Alexandrovich Kiselyov14. Yevgeny Alexandrovich Klimov15. Yekaterina Vladimirovna Klyuchnikova16. Alexey Mikhailovich Kovba17. Alexander Sergeyevich Marchenkov18. Yuliya Igorevna Marchenkova19. Oleg Nikolayevich Molchanov20. Yuliya Alexandrovna Molchanova21. Valery Dmitrievich Prishchenko22. Denis Valeryevich Prishchenko23. Mikhail Mikhailovich Savchenko24. Marina Vladimirovna Sitnikova25. Lyudmila Nikolaevna Tikhonova26. Dmitry Yuryevich Kharinin27. Dmitry Vyacheslavovich Khlebushkin28. Vadim Alexandrovich Tsitsilin(ricoverati)29. Tatyana Leonidovna Belik30. Marina Mikhailovna Konnik31. Sergey Vladimirovich Kuznetsov32. Vasily Sergeevich Pechnikov33. Anton Valentinovich Shilov