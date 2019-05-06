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Aereo in fiamme a Mosca: l'elenco dei sopravvissuti del volo SU1492 duffuso dall'Aeroflot

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L'Aeroflot ha diffuso la lista dei passeggeri sopravvissuti all'incidente sul volo SU1492 da Mosca a Murmansk in cui hanno perso la vita 41 persone. Il numero telefonico di emergenza è 88007751717. Per i parenti dei passeggeri: +7-495-663-6394

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I sopravvissuti:

1. Yury Alexandrovich Aksyonov

2. Viktor Yuryevich Afanasyev

3. Kirill Sergeyevich Babayev

4. Sergey Alexandrovich Vetchinkin

5. Vladimir Leonidovich Goncharov

6. Tatyana Lenoidovna Grinberg

7. Galina Ivanovna Gushchina

8. Elena Petrovna Derkunskaya

9. Vladimir Vasilyevich Yevmenkov

10. Pyotr Viktorovich Yegorov

11. Natalya Borisovna Yegorova

12. Dmitry Valeryevich Zimnitsky

13. Vasily Alexandrovich Kiselyov

14. Yevgeny Alexandrovich Klimov 

15. Yekaterina Vladimirovna Klyuchnikova

16. Alexey Mikhailovich Kovba

17. Alexander Sergeyevich Marchenkov

18. Yuliya Igorevna Marchenkova

19. Oleg Nikolayevich Molchanov

20. Yuliya Alexandrovna Molchanova

21. Valery Dmitrievich Prishchenko

22. Denis Valeryevich Prishchenko 

23. Mikhail Mikhailovich Savchenko

24. Marina Vladimirovna Sitnikova

25. Lyudmila Nikolaevna Tikhonova

26. Dmitry Yuryevich Kharinin

27. Dmitry Vyacheslavovich Khlebushkin

28. Vadim Alexandrovich Tsitsilin

 

(ricoverati) 

29. Tatyana Leonidovna Belik

30. Marina Mikhailovna Konnik

31. Sergey Vladimirovich Kuznetsov

32. Vasily Sergeevich Pechnikov

33. Anton Valentinovich Shilov
 
Lunedì 6 Maggio 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 11:11
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