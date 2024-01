Aereo Japan Airlines a fuoco dopo l'atterraggio all'aeroporto Tokyo: schianto contro mezzo della Guardia Costiera, 5 dispersi. Passeggeri in fuga sulla pista

Tragedia sfiorata all'aeoroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Un aereo di linea della Japan Airlines ha preso fuoco in pista durante la fase di un atterraggio d'emergenza. Lo riporta l'emittente Nhk spiegando che le autorità stanno spegnendo le fiamme. I 367 passeggeri sono stati tutti evacuati e tratti in salvo fuggendo tra le fiamme sulla pista dello scalo nipponico. L'Airbus A350 si sarebbe scontrato contro un mezzo della Guardia Costiera dal quale sarebbero dispersi cinque membri dell'equipaggio. Dopo la collisione e l'incendio l'aereo si è spezzato in due.

Watch live: Emergency crews are responding to a plane fire on the runway at Haneda airport in Tokyohttps://t.co/4zG43oYviv https://t.co/I4gKehcynz — Sky News (@SkyNews) January 2, 2024

Aereo Japan Airlines in fiamme

La Japan Airlines (Jal) ha riferito che il velivolo sulla pista dello scalo di Haneda è il l volo 516 con circa 400 passeggeri a bordo, proveniente dal New Chitose Airport, nella prefettura di Hokkaido.

Il salvataggio

Un portavoce della Japan Airlines ha riferito alla NHK che tutti i 367 passeggeri a bordo dell'aereo al momento dell'esplosione sono stati evacuati con successo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, con filmati dell'emittente giapponese NHK che mostrano come i vigili del fuoco stessero cercando disperatamente di spegnere le fiamme.

Sospesi tutti i voli

Sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli scali più trafficati del Giappone. Lo rende noto la Japan Airlines dopo che un suo Airbus A350 ha preso fuoco in seguito a una collisione con un aereo della Guardia costiera.