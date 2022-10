Un aereo militare russo si è schiantato su un edificio nel sud-est della Russia , a Yeysk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, secondo quanto riporta la Tass. Testimonianza che il palazzo è in fiamme dal primo al nono piano. Il bilancio, provvisorio, è di almeno due morti e 15 feriti ricoverati in ospedale. Lo riferisce il ministero per le Emergenze citato dall'agenzia Interfax.

A Yeysk, in #Russia , un Su-34 si sarebbe schiantato contro un edificio residenziale. pic.twitter.com/idZdh3ZufI — KyivPost (@KyivPost) 17 ottobre 2022

Aereo russo si schianta contro un edificio

L'aereo che si è schiantato sarebbe un Su-34, un cacciabombardiere supersonico pesante quarta generazione, e sarebbe finito contro l'edificio subito dopo il decollo da una vicina base militare. Il Ministero della Difesa russo ha confermato l'incidente sostenendo che si trattava di «un volo di addestramento».

Secondo quanto riferito, cinque piani di questo edificio residenziale a Yeysk sono in fiamme dopo che un Su-34 si è schiantato contro di esso subito dopo il decollo da una vicina base militare. Il Ministero della Difesa ha confermato che si trattava di "un volo di addestramento" (con munizioni piene?) pic.twitter.com/IkKztVEHcG — Mary Ilyusina (@maryilyusina) 17 ottobre 2022

L'aereo militare è precipitato in una zona abitata nella città di Yeysk, sulle rive del Mar d'Azov. «Secondo un rapporto dei piloti che si sono messi in salvo, uno dei motori ha preso fuoco durante la manovra di salita dell'aereo. Ed il carburante ha preso fuoco dopo che il Su-34 si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale», ha aggiunto il ministero della Difesa.

I DANNI

Diciassette appartamenti sono stati danneggiati, ha reso noto il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che l'aereo è precipitato nel cortile dell'edificio e il carburante ha preso fuoco.