Aereo precipita in Messico, tutti salvi. Una passeggera: «Ecco come ci siamo salvati»

En compañía de @DelaCruzMusalem, Director de @PcSegob, visitamos a los pasajeros del vuelo #AM2431 que son atendidos en el Hospital General 450 @DgoHospital450, con quienes tuve la oportunidad de platicar y escuché personalmente. pic.twitter.com/07QAF3biFa — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) August 1, 2018

Seguimos visitando a los pasajeros del vuelo #AM2431 que están siendo atendidos en diferentes instituciones de la ciudad de Durango. Agradezco el apoyo que han brindado trabajadores de la salud, así como los titulares de las distintas dependencias que nos acompañan. pic.twitter.com/Ss6a9wwiMA — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) August 1, 2018

Mercoledì 1 Agosto 2018, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto del. Sono 101 ial terribile incidente aereo avvenuto ieri sera in Messico: 85 sono feriti di cui 12 gravi. Una donna, scampata al disastro, ha rilasciato unaad una tv messicana in cui spiega«Siamo saltati fuori da un buco che si è aperto proprio dietro di noi - dice - ma non dalla porta di emergenza. C'erano fiamme ovunque, ho visto una bambina con ustioni impressionanti».Il volo dell'Aeromexico si è schiantato poco dopo il decollo. Forse a causa del maltempo in seguito a una tempesta nei cieli dello Stato di Durango. «Non ci sono stati decessi nell'incidente del volo # AM2431 -ha detto su twitter governatore dello stato di Durango, José Rosas Aispuro- e le persone ferite sono state assistite».L'aereo, un Embraer 190 stava lasciando l'aeroporto di Guadalupe Victoria a Durango ed era diretto a Città del Messico quando si ha perso quota precipitando al suolo. Trasportava 97 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.Alcuni passeggeri hanno segnalato uno «strano movimento» quando l'aereo è decollato. «Stava piovendo, c'è stata una tempesta, penso che abbiano tentato di cancellare il decollo ma non ci sono più riusciti», ha detto Aispuro. L'aereo è andato oltre la pista, ha preso fuoco ed è stato «seriamente» danneggiato, ha aggiunto. In una conferenza stampa, un portavoce della compagnia aerea ha rifiutato di commentare ulteriormente la causa dell'incidente, ma ha promesso che sarà avviata un'indagine.Anche il ministro dei trasporti Ruiz Esparza ha detto che verrà istituita una commissione d'inchiesta. Le immagini televisive mostrarono una colonna di fumo nero che si leva dalla carlinga in fiamme, dopo l'impatto con il suolo. «Spero che l'equipaggio e tutti i passeggeri stiano bene», ha twittato il presidente Enrique Pena Nieto, aggiungendo di aver incaricato l'esercito, la protezione civile e le autorità dei trasporti di collaborare nella gestione dell'incidente.