Comandante muore d'infarto mentre pilota l'aereo: terrore in cielo e atterraggio d'emergenza

Ha un infarto mentre pilota l'aereo in cabina. È stato necessario effettuare un atterraggio di emergenza dell'Airbus A320 VP-BLH dopo che il pilota della compagnia aerea russa Aeroflot ha avuto un malore ed è morto. L'uomo stava pilotando a 33mila piedi di altezza il velivolo quando ha avuto un infarto.

L'aereo stava viaggiando da Mosca a Anapa sul Mar Nero, ma è stato necessario effettuare un atterraggio di emergenza a Rostov, sul Don, dove a bordo sono saliti i medici per cercare di aiutare il pilota per il quale però non c'era più nulla da fare se non constatare il decesso. A bordo dell'aereo c'erano 150 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, ma tutti fortunatamente sono rimasti illesi, sebbene scioccati.



Immediatamente durante il volo è stata chiesta la presenza di un dottore per un malore di uno dei membri dell'equipaggio e subito dopo è stato annunciato l'atterraggio di emerganza. Purtroppo il comandante non è riuscito a salvarsi, secondo le prime analisi ad ucciderlo potrebbe essere stato un infarto o una trombosi.