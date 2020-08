Usa, agente spara ad afroamericano alla schiena: è grave. Proteste dopo la diffusione del filmato

In America un agente ha sparato a un ragazzo afroamericano alla schiena: l'uomo è grave. Un nuovo video di un poliziotto che spara ad un cittadino afroamericano scuote gli Usa. Un agente ha aperto il fuoco e colpito più volte alla schiena il 29enne afroamericano Jacob Blake, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'episodio è avvenuto a Kenosha, Wisconsin, e ieri notte, poche ore dopo la diffusione del filmato, sono scoppiate proteste e scontri.

LEGGI ANCHE --> Michelle Obama, duro attacco a Trump: «Con lui solo caos». E lui replica: «Torna a sederti e guarda»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Wow. This Black man was shot several times in the back by <a href="https://twitter.com/KenoshaPolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@KenoshaPolice</a> today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! <a href="https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BlackLivesMatter</a> <a href="https://t.co/I1reDEp4nw">pic.twitter.com/I1reDEp4nw</a></p>— Ben Crump (@AttorneyCrump) <a href="https://twitter.com/AttorneyCrump/status/1297721479711334401?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA