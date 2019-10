Al Baghdadi ucciso in un raid, Trump: «Siamo qui per catturare e uccidere i terroristi»

«I terroristi non devono mai dormire tranquilli perché devono sapere che noi siamo qui per catturarli e ucciderli. Non possono sfuggire al loro destino né al giudizio finale di dio». Lo ha detto Donald Trump riferendosi alla morte di Abu Bakr al Baghdadi.

Pentagono: «Capo Isis, al Baghdadi, morto in raid Usa». Trump: «Una cosa enorme» Trovati 7 corpi, anche un bambino

Il presidente americano ha confermato che i test assicurano che uno dei morti nell'incursione Usa sia proprio Al Baghdadi. Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi «era un uomo malato e depravato, violento ed è morto come un codardo, come un cane, correndo e piangendo», ha affermato Trump aggiungendo che «ora il mondo è un posto più sicuro».



«Gli uomini delle forze speciali Usa hanno compiuto un audace e pericoloso raid notturno nella Siria nordoccidentale e portato a termine la loro missione in modo grandioso. Il personale Usa è stato incredibile». Sono state le parole del presidente Usa Donald Trump nell'annunciare la morte del leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi. «Ho guardato la maggior parte dell'operazione -ha aggiunto Trump - non abbiamo perso nessuno nell'operazione. Mentre un gran numero di combattenti di al Baghdadi e compagni sono stati uccisi con lui».

Al Baghdadi «è morto dopo essere fuggito in un tunnel senza uscita, piagnucolando e urlando mentre fuggiva». Così Donald Trump ha ricostruito le fasi del raid nel quale è rimasto ucciso il leader dell'Isis. Abu Bakr al Baghdadi, sottolineando: è morto «da vigliacco». Il compound nel quale si nascondeva il leader dell'Isis, ha riferito ancora Trump, «è stato ripulito, con persone che si arrendevano o venivano colpite e uccise».

Nell'operazione «11 bambini sono stati portati fuori dalla casa e sono illesi. Gli unici rimasti erano al Baghdadi e tre dei suoi figli che aveva trascinato con sé. Erano destinati a morte sicura». Il leader dell'Isis, ha proseguito Trump, «ha raggiunto la fine del tunnel, mentre i nostri cani lo inseguivano. Ha azionato il suo giubbotto (esplosivo), uccidendo se stesso e i suoi tre figli. Il suo corpo è rimasto mutilato nell'esplosione».

