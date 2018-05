Terrorismo, l'intelligence irachena: Al-Baghdadi si trova in Siria

Il leader del sedicente Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi si troverebbe ad Al-Hajin in Siria, non lontano dal confine con la provincia orientale di Deir Ezzor. È quanto sostiene il direttore generale dell'intelligence irachena e dell'ufficio dell'antiterrorismo presso il ministero degli Interni di Baghdad, Abu Ali al-Basri, che a Fox News ha dichiarato che «le ultime informazioni in nostro possesso ci dicono che si trova ad Al-Hajin in Siria, una trentina di chilometri dal confine con la provincia di Deir Ezzor». Secondo Basri, le informazioni circa il luogo dove al-Baghdadi si troverebbe sono nuove e sono state ottenute grazie al coinvolgimento delle forze russe, siriane e iraniane.

Il portavoce del ministero della Difesa irachena, il generale Yahya Rasool, ha confermato a Fox che si ritiene che al-Baghdadi sia ancora vivo e che si trovi in una zona di confine a est del fiume Eufrate, probabilmente nella città di al-Shadaddah nella provincia di al-Hasakah nella Siria nordorientale. «Per lui non è difficile nascondersi nel deserto siriano», ha detto. Negli ultimi giorni le forze aeree irachene hanno aumentato gli attacchi contro obiettivi dell'Is in Siria.

Martedì 8 Maggio 2018, 17:11

