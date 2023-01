«Ha urinato addosso a una donna su un volo dell'Air India», arrestato

La polizia indiana ha arrestato un uomo accusato di aver urinato addosso a una donna anziana a bordo di un volo di classe business della compagnia Air India che copriva la tratta New York - Nuova Delhi.

Come riporta la stampa locale, citata dall'agenzia Lusa, Shankar Mishra è stato arrestato dalla polizia indiana nella città di Bengaluru e trasferito nella capitale indiana. L'uomo ha raccontato al quotidiano Times of India che era ubriaco e che una volta lucido, non riusciva a credere di aver commesso una cosa del genere.

Il tribunale di Nuova Delhi ha ordinato la custodia cautelare di 14 giorni mentre la polizia indaga sul fatto, accusando Mishra di oltraggio. Se condannato, l'uomo rischia fino a tre anni di carcere.

Sugata Bhattacharjee, un altro passeggero del volo, ha riferito ai giornalisti di aver visto Mishra consumare alcol in eccesso e che parlava in modo incoerente.

Dal canto suo, Air India ha emesso avvertimenti scritti e sospeso un pilota e quattro membri dell'equipaggio poiché l'incidente ha suscitato indignazione nei media e tra gli attivisti che hanno affermato che vietare a Mishra di volare per 30 giorni non era sufficiente.

Air India ha presentato una denuncia alla polizia questa settimana, anche se l'incidente è avvenuto il 26 novembre. La compagnia aerea ha giustificato il fatto che i membri dell'equipaggio non hanno chiamato la polizia all'atterraggio a Nuova Delhi, in quanto ritenevano che i due avessero risolto la questione tra di loro.

I media indiani hanno riferito che Air India ha agito dopo essere stata messa sotto pressione dalla famiglia della passeggera che è stata vittima dell'increscioso episodio.

«Air India riconosce che avrebbe potuto gestire meglio la questione, sia in volo che a terra, e si impegna ad agire», ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea, Campbell Wilson, in una nota.