Assalto a Capitol Hill, militante dei Proud Boys condannato a 4 anni e 7 mesi

Arrivano le prime condanne per l'assalto a Capitol Hill, quando nel 2021 dei fan di Donald Trump fecero scattare l'allarme in tutti gli Stati Uniti.

Joshua Pruitt, il militante del gruppo di estrema destra Proud Boys che arrivò quasi faccia a faccia col leader dei senatori dem Chuck Schumer, è stato condannato a quattro anni e sette mesi per il suo ruolo nell'ostruzione della certificazione del voto del collegio elettorale, che sanciva la vittoria di Joe Biden.

«Era in prima linea tra quella folla che ha spezzato la nostra tradizione sino allora ininterrotta di una transizione pacifica del potere», ha commentato il giudice Timothy Kelly.

