Trump a processo per frode: «È una caccia alle streghe». E intanto la Corte Suprema "salva" la sua corsa alle presidenziali

Parte oggi a Manhattan, in un tribunale blindato, il processo civile per frode contro Donald Trump e due suoi figli adulti Donald Jr ed Eric, accusati di aver gonfiato per un decennio di oltre due miliardi di dollari il valore degli asset aziendali per ottenere migliori condizioni da banche e assicurazioni. Atteso in aula anche il tycoon, in partenza ora dalla Trump Tower.

Il giudice del procedimento, Arthur Engoron, ha già riconosciuto lui e i figli «responsabili di frode», ora si tratta di esaminare altre accuse e di stabilire l'entità della pena.